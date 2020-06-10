Erzurum 'garantili ağaç'lar ile yeşillenecek - Son Dakika

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından refüj ve yol kenarlarına bir yıl garantili ağaç dikimi için çalışma başlatıldı. Bu amaçla İzmir'den 5 ila 10 yaşındaki fidanlar getirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını yeşillendirmek için ağaç dikme çalışması başlattı. Yaşları 5 ila 10 arasında değişen ağaçların refüj ve yol kenarlarına dikilmesi için Büyükşehir Belediyesi, ihale düzenledi. İhaleyi alan İzmirli bir firma göndereceği ağaçlara bir yıl garanti verdi. Şehirlerarası terminal ile havalimanı güzergahında yol kenarlarına dikilen fidanlar, görsel güzellik oluştururken, bölge de yeşil bir görünüme kavuştu.

Ağaçlandırma çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , "Bunlar garantili ağaç. Havalimanı yolu, Tortum yolu gibi güzergahlara dikimini gerçekleştiriyoruz. İhale düzenleyerek aldığımız bu ağaçlar bu yıl tutacak, seneye filiz verecek. Eğer bunların içinden kuruyan olursa ilgili firma yerine yenilerini dikecek. Bir yıldan sonra kuruması halinde sorumlusu belediye olacak" dedi.

Şehrin her tarafının yeşil olmasını istediklerini söyleyen Başkan Sekmen, görev süresi içerisinde 50 bine yakın yaşları 5 ila 20 arasında değişen ağaç diktiklerini, sayıları milyonlarla ifade edilecek fidan ve çalıyı da kentin muhtelif yerlerinde toprakla buluşturduklarını kaydetti. Palandöken dağını da ağaçlandırmayı planladıklarını belirten Sekmen, 4-5 yıl içerisinde Palandöken'de çamlar arasında kayak ve kızak sporu yapılacağını vurguladı.