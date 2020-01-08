Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Sahamız 15 Ocak'ta oynanacak olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: 'Sahamız 15 Ocak'ta oynanacak olan... - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Sahamız 15 Ocak'ta oynanacak olan...

6 saat önce

Karın en fazla yerde kaldığı ve kışın hüküm sürdüğü Erzurum'da Kazım Karabekir Stadı her mevsim yeşilliğini koruyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil:

Karın en fazla yerde kaldığı ve kışın hüküm sürdüğü Erzurum'da Kazım Karabekir Stadı her mevsim yeşilliğini koruyor. BB Erzurumspor'un top koşturduğu zeminin pırıl pırıl olması nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne övgü yağıyor.


Erzurum Kazım Karabekir Stadı, alttan ısıtma sistemi sayesinde dört mevsim yeşilliğini koruyor.


Kentin tek profesyonel futbol takımı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nın zeminin yeşil ve bakımlı olması övgü alıyor. Bir çok internet sitesi, gazete ve sosyal medya saha zeminin güzelliği nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in nezdinde GSİM çalışanlarına ve stat personeline teşekkür ettiler.


Bugünlerde gündüzleri eksi 5-6 derece geceleri de eksi 15-16 dereceleri bulan soğukta bile yeşilliğini ve tazeliğini koruyan Kazım Karabekir Stadı ilgi odağı oluyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin tek profesyonel futbol takımı olan BB Erzurumspor'un şampiyon olabilmesi için kendilerinin de seferber olduğunu ve dolayısı ile yılın 12 ayı Kazım Karabekir Stadı'na yoğun hizmet verdiklerini belirterek, "Alttan ısıtma nedeniyle saha zeminimizi her mevsim muhafaza edebiliyoruz. Yaz aylarında yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda saha zeminimizi BB Erzurumsporumuzun maçları için hazırlıyoruz. Kış mevsimi ve soğuk havaya rağmen, saha zeminimizi yeşil tutuyoruz. Şu anda sahamız 15 Ocak'ta oynanacak olan Erzurumspor- Beşiktaş maçı için hazır" diye konuştu. - ERZURUM

Kazım Karabekir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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