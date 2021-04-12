Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'den Kazım Karabekir Stadı'nın zeminiyle ilgili açıklama Açıklaması

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş maçında siyah-beyazlı ekibin milli futbolcusu Cenk Tosun'un sakatlanmasının ardından saha zeminiyle ilgili çıkan haberlere yönelik, "Olay, 10 metrekarelik alanda yaşandı. Buraya baktığımızda mükemmel yeşil, sünger gibi bir zemin var." dedi.

Taşkesenligil, Kazım Karabekir Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki takımın dün Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldiğini hatırlattı.

Müsabakada sakatlanan Cenk Tosun'un Türk futbolu için önemli bir isim olduğunu belirten Taşkesenligil, "Talihsiz bir şekilde sakatlanan Cenk Tosun kardeşimize, milli gururumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Taşkesenligil, Kazım Karabekir Stadı'yla ilgili, "Burası 1969 yılında yapıldı ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları öncesi modernize edildi. 22 bin kişi kapasiteli statta koltuk sayısı artırıldı. Alttan ve üstten radyan ısıtma ile yılın 12 ayı yeşil olarak hizmet veriyor. Türk sporuna ve Erzurumspor'a profesyonel anlamda hizmet veren bir stat." diye konuştu.

Saha zeminiyle ilgili birtakım eleştirilerin olduğuna dikkati çeken Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Dün yaşanan olayda, stadın zeminiyle ilgili aksaklıkların olduğu, zeminin kötü olduğu yönünde bazı basın kuruluşları ilimize, stadımıza karşı olumsuz eleştirilerde bulundu. Bundan bir ay önce yine aynı medya kuruluşlarınca Erzurum'un stadı ile ilgili çok olumlu eleştiriler yapıldı. Aynı anda iki şey olmaz, ya olumludur ya olumsuzdur. Biz bahar aylarını yaşıyoruz ve bununla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş, olumsuzluklar olmuş olabilir. Bunu bütün zemine mal etmek doğru değildir. Olay, 10 metrekarelik alanda yaşandı. Buraya baktığımızda mükemmel yeşil, sünger gibi bir zemin var."

Taşkesenligil, büyük emek harcanarak zeminin iyileştirildiğini anlatarak, "Kışın eksi 29 derecelerde burada adeta nöbet tutarak zemini bu hale getirdik. Ben emek veren arkadaşlarım için üzülüyorum çünkü böyle bir zemini eksi 29 derecelerden bahara çıkarmak... Ağır kış şartlarına rağmen bu zemin üzerinde hiçbir maç iptal edilmeksizin haftada bazen iki karşılaşma oynanmasına rağmen bu zemini böyle dipdiri tutarak bahara çıkarmamıza rağmen bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bu eleştiriler kasıtlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Gelin gözünüzle görün, üzerinde yürüyün, burada sakatlanacak bir çakıl, çukur olmadığını siz de göreceksiniz. İdarecilerimizle buranın her türlü sorununu gideriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maç günü zeminin sulandığını dile getiren Taşkesenligil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maç günü zemin sulamasıyla ilgili bazı mevzular konuşuldu, maç günü zemin sulandı. Zeminin sulanması bizim takdirimizde değil, ev sahibi kulübün takdirinde. Onlar da zemini suladı ancak ilkbahar ve rüzgarlı olduğu için hemen kuruyabiliyor. Oğuzhan (Özyakup) bunu söylerken acaba İstanbul'daki ya da Ege'deki artı 20 derecelerde seyreden zeminleri hiç düşündü mü? Buranın coğrafyası, iklimi farklı. Kışın eksi 29 dereceyi gören bir il, buna rağmen bu yeşillikte bir stadın olması zaten yumuşak olduğu anlamına geliyor. Sert bir zemin olması mümkün değil, biz bunu kabul etmiyoruz."