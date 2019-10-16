Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı törenle açıldı.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve gıda, yöresel ürünler, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanlarının tanıtımının yapılacağı fuar ile yöresel ürünlerin tanıtımı ve bunların yeni pazarlara açılması amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına başarı dileyerek, "Allah onları korusun, şehitlerimize de rahmet diliyorum. Hiçbir devletin toprağında gözü olan bir devlet ve millet değiliz. Ama bizim topraklarımızda bir santimetre karesinde gözü olan insanlara da pabuç bırakacak bir millet ve devlet değiliz." dedi.

Bölgede hayvancılığın desteklenmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan. Türkiye'de bu alanda Konya'dan sonra ikinci sıradayız, şu anda büyükbaş hayvan varlığımız 830 bin civarında. 2020 yılı sonunda inşallah Erzurum yeniden bir numara olacak. Küçükbaş hayvancılıkta da 22. sıradayız. Çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı olarak büyütebilirsek Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği 2023 hedeflerine, dünyanın en büyük ilk on ekonomisine, 500 milyar dolarlık ihracat gibi hedeflere sağlıklı nesillerle, sağlıklı gıda ve ürünlerle ulaşacağız. Kendi yöresel lezzetlerimizi de çok önemsiyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de fuarın aslında Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün ön plana çıkartılması ve pazarlanması için eşsiz fırsat olduğunu söyledi.

Geride kalan 20 yılda hazır ve işlenmiş besinleri adeta tüketme yarışına giren insanoğlunun bu alışkanlığını artık değiştirmeye başladığını bildiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Tercihler artık geleneksel lezzetlerden yana yapılmaya ve damak tadının ilgisi yöresel tatlara yoğunlaşmaya başladı. İşte tam da böyle bir süreçte bizlere düşen sorumluluk, tarihsel ve kültürel zenginliğimizin bir parçası olan yemek kültürümüzü bu vesileyle tanıtabilmek, sadece bu yörenin değil, Türkiye'nin ilgisine sunabilmektir. Şüphesiz her yörenin kendine has yemekleri, tatları, mutfak kültürü ve zenginliği var."

Sekmen, Erzurum'da açılan her yeni fuarın, satıcı ile tüketiciyi ve üreticiyle pazarlamacıyı bir araya getirerek finansal hareketlilik oluşturmak anlamına geldiğini vurguladı:

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarın kapsamıyla ilgili bilgi vererek, "Bilginin ve tecrübelerin paylaşıldığı platformlar her zaman yaşar. Bir de bunda iyi ve etkin iş bağlantıları kurdurduğumuzda sonraki senelerde büyüyerek gider. Bugün bir başlangıç, bir adım atıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde çok daha yüksek ve nitelikli katılımcılara ev sahipliği yapacak bir fuar olacaktır." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ise Türkiye Perakendeciler Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın da konuşma yaptığı törenin ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki coğrafi işaret belgeli 52 ürünün firmalar ile sektör profesyonellerini buluşturacağı fuar 20 Ekim'e kadar açık kalacak.