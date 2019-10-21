Son Dakika Haberleri: Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na yoğun ilgi

Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na yoğun ilgi

40 dakika önce

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 ürünün tanıtıldığı Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı 38 bin 350 kişi gezdi.

Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 ürünün tanıtıldığı Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı 38 bin 350 kişi gezdi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 16 Ekim'de düzenlenen fuar, dün sona erdi.

Bu yıl ilki düzenlenen fuara, Erzurum'un yanı sıra farklı illerden 70'in üzerinde firma ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Gıda, içecek, yöresel ürünler, unlu mamul teknolojileri, depolama, soğutma ve mağaza market ekipmanları gibi ürünlerin sergilendiği fuarı, 38 bin 350 kişi ziyaret etti.

Coğrafi işaret belgeli 52 ürünün tanıtıldığı fuarda, binlerce vatandaş alışveriş yapma imkanı buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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