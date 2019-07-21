Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği'nden anlamlı etkinlik

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Büyükşehir Belediyesi ile anlamlı bir etkinliğe imza attıGünümüzde aile kavramının içinin boşaltılmaya çalışıldığı günümüzde, mutlaka gençlere aile kavramının asıl manasının çok sağlıklı bir şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayan konferans ilgi ile izlendi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Büyükşehir Belediyesi ile anlamlı bir etkinliğe imza attı



Günümüzde aile kavramının içinin boşaltılmaya çalışıldığı günümüzde, mutlaka gençlere aile kavramının asıl manasının çok sağlıklı bir şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayan konferans ilgi ile izlendi.



Konferansın konuşmacıları Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı (T-KADBİR) ve Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) kurucularından eğitimci-yazar Ayşe Serap Şahiner ve Eğitimci-Şair Nurullah Özkılıç oldu.



Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Şahiner kendi hayatından, yaşanmışlıklardan da örnekler vererek sunduğu konuşmasında, "Bu yapının bozulması toplumsal anlamda infiale sebebiyet verir, aile kavramını unuttuğumuz zaman akraba kavramını da unutmuş oluruz. Akraba kavramını unutan kişi, bireysel olarak ortada kalıyor. Bu toplumu yozlaştırmaktadır. Biz, büyüklerimizden, tarihimizden, atalarımızdan aldığımız kültür ve değerlerle, dinimizin emrettiği güzel hasletlerle devam etmek aileyi ayakta tutmak zorundayız. Hangi açıdan ele alırsanız alın aile bir numaralı değer olarak karşımıza çıkıyor" diyerek Ailenin evimizin cennetten bir köşe olmasının elimizde olduğunu dini ve milli değerler ile bunu devam ettirmemiz gerektiğini vurguladı.



Eğitimci-yazar Nurullah Özkılıç, İslam toplumunda aile kurumunun oldukça önemsendiğinin altını çizerek "Bizim aile geleneğimizde muhabbet, sevgi, şefkat ve merhamet var. Bu değerleri kaybedersek küfür toplumundan ne farkımız kalır? Bunun yanı sıra ana-baba da evladına dini ve milli değerleri işleyerek yetiştirmeli hem bu dünyasını hem manevi dünyasını yetiştirdiği evlatların düzgünlüğü ile taçlandırmalıdır, onun için aileyi çok önemsiyoruz." diyerek ailenin iki cihanda önemini vurguladı.



Girişimci Kadınlar Derneği Zekiye Çomaklı ise "Kadın ailenin ilk öğretmenidir, elindeki hammaddeyi çok iyi işlemeli iyi evlatlar yetiştirmenin yanında aile kavramının önemi çok iyi vurgulamalı ki geleceğimizin teminatı olan evlatlarınız bizim inanç, kültür ve değerlerimizle barışık olsun. Kısaca "Aile kavramı toplumumuzun ve yeryüzünde yaşayan, kendilerini önemseyen toplumların bir numaralı değeri olarak karşımıza çıkmalıdır" diyerek hazırladıkları etkinliğin önemini vurguladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e etkinliğe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti..



İbrahim Erkal Kültür merkezinde gerçekleştirilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Eski Genel Müdür Yardımcısı Elimdar Aydemir, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in eşi Gülay Sekmen, Güven İş Sendikası İl Başkanı Kübra Atıcı, Engelliler Derneği Başkanı Neriman Demir, Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin ve ERKADIN üyeleri katıldı.



Programda Ayhan Yalçın, solist Ezgi Melisa Cinisli ve saz ekibi ile Erzurum kadın türkülerinden oluşan bir konser verdi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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