Son Dakika Haberleri: Erzurum Gsim'den Kadınlara Kayak Jesti

Erzurum Gsim'den Kadınlara Kayak Jesti

26 dakika önce

Erzurum GSİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kayak kurslarına katılan öğrencilerin annelerine ve yakınlarına kayak yaptırdı.

Erzurum Gsim'den Kadınlara Kayak Jesti, System.String[]
Erzurum GSİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kayak kurslarına katılan öğrencilerin annelerine ve yakınlarına kayak yaptırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önemli bir farkındalığa imza attı. GSİM'nin kayak kurslarına katılan öğrencilerin anneleri ve yakınlarına kayak yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alkış aldı.

Antrenörler Demet Karslı, Ahmet Aktaş, Ömer Said Alaeddinoğlu, Sinan Çemlek ve Yusuf Şeker, Palandöken Kayak Merkezi Ejder 3200 tesislerinde kayak bilmeyen kadınlara kayak öğretirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara keyifli anlar yaşattı.

Bugüne kadar kayak kurslarında çocuklarının antrenmanlarını izleyen kadınlar, kendi günlerinde kayak yapmanın sevincini yaşarken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile antrenörlere teşekkür ettiler.

Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'nde her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da antrenörlerimizin anlamlı bir uygulaması oldu. Kayak Kurslarımıza katılan öğrencilerin kadın velilerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kayak Etkinliğimiz büyük bir katılım olması bizleri mutlu etti" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kayak öğrenen kadınlar, GSİM'ye teşekkür ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Erzurum, Spor
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