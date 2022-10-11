Erzurum Adli Tıp Kurumu 'nda otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Köç'ün babası Kasım Köç, yakınları ile bölge halkının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da katıldı. Cenaze namazı sırasında fenalaşan Dilara'nın ağabeyi Muhammed Köç'e yakınları müdahale etti. Namaz sonrası Dilara'nın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2) - Son Dakika

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