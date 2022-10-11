Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2)

11.10.2022 14:02
Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2)

Erzurum haberler... DİLARA TOPRAĞA VERİLDİErzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

DİLARA TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Köç'ün babası Kasım Köç, yakınları ile bölge halkının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da katıldı. Cenaze namazı sırasında fenalaşan Dilara'nın ağabeyi Muhammed Köç'e yakınları müdahale etti. Namaz sonrası Dilara'nın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 4 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor Erzurum gündem haberi... Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu Erzurum gündem haberi... Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu Erzurum haberleri | Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (3) Erzurum haberleri | Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (3)
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 21:03:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum gündem haberi... Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement