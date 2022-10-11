Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu, ölümü şüpheli bulunan Köç'ün kaybolmadan bir gün önce ve olay günü görüştüğü kişiler tespit edildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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