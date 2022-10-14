Erzurum gündem haberi | Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya salındı - Son Dakika
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Erzurum gündem haberi | Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya salındı

14.10.2022 10:08
Erzurum gündem haberi | Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya salındı

Erzurum gelişmesine göre Erzurum'da yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Erzurum'da yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kentin kırsal bölgesinde bir süre önce yaralı halde çobanaldatan kuşunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan çobanaldatan kuşu, koruma ve tedavi altına alındı.

Bakım, beslenme ve tedavileri tamamlanan kuş, yeniden doğaya salındı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi | Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya salındı - Son Dakika

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