Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı

20.10.2022 14:47
Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı

Erzurum habere göre Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarının yıl sonu tamamlanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarının yıl sonu tamamlanacağını bildirdi.

Oğuzhan Yavuz, beraberindeki bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personelle, kentte inşası devam eden Karagöbek ve Köşk barajlarındaki çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yavuz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, her iki barajdaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2160 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilmiş, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu olarak inşa ettiğimiz Karagöbek Barajı ile temelden 41 metre yüksekliğinde olup 583 bin metreküp su depolayarak bin 770 dekar tarım arazisini sulayacak Merkez Köşk Barajı'nı bu yıl sonu tamamlamış olacağız. Amacımız bir an önce bu çalışmaların faydaya dönüşmesidir."

Kaynak: AA
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Devlet Su İşleri, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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