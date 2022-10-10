ERZURUM Erzurum'da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi 'nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

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