Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü

10.10.2022 11:37

Erzurum habere göre Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründüERZURUM Erzurum'da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü

ERZURUM Erzurum'da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Erzurum'da dün akşam etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3200 rakımlı Ejder Tepesi, yağan karla beyaza büründü. Beyaz ve yeşil tonunun birleştiği Palandöken'de kartpostallık görüntüler çıktı.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika
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