Erzurum gündem haberi... Erzurum ve Erzincan'da pancar hasadı ve şeker üretim sezonu başladı - Son Dakika
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Erzurum gündem haberi... Erzurum ve Erzincan'da pancar hasadı ve şeker üretim sezonu başladı

11.10.2022 15:18
Erzurum gündem haberi... Erzurum ve Erzincan'da pancar hasadı ve şeker üretim sezonu başladı

Erzurum gelişmesine göre Erzurum ve Erzincan'da şeker pancarı hasadı ve şeker üretim sezonu başladı.

Erzurum ve Erzincan'da şeker pancarı hasadı ve şeker üretim sezonu başladı.

Sukkar Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılki hasattan 530 bin ton pancar hasadı ve yaklaşık 77 bin ton kristal şeker üretimi hedefleyen fabrikanın geçen hafta 2022-2023 Kristal Şeker Üretim Kampanyası'nı başlatması Erzurumlu ve Erzincanlı pancar üreticisini harekete geçirdi.

Kampanyanın başlamasıyla çiftçiler, pancar sökümüne başlayıp ilk ürünlerini bu kentlerdeki fabrikalara teslim etmeye başladı.

Çiftçinin ürettiği pancarını satın alan Sukkar Şeker fabrikaları da bu yılki şeker üretimini başlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, fabrikaya 150 milyon liranın üzerinde yatırım yaparak modernize çalışmalarını da sürdürdüklerini anlattı.

Çiftçilere kolaylık sağlayan söküm ve yükleme makinelerine bu yıl yenilerini eklediklerini anlatan Karavaizoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda pancar ekim ve söküm işlemleri çiftçilerimizi oldukça zorluyordu ama makineleşme sayesinde eskiden günlerce süren hasat artık birkaç günde bitiyor. Çiftçimize nakliye desteği de sağlayarak pancarı fabrikalarımıza kadar ulaştırıyoruz. Her iki fabrikamızla toplam 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz."

Mezra Ziraat A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Demir de bölgedeki şeker fabrikalarına, ham madde tedarikini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Demir, böylece ülke ekonomisine yerel kaynaklarla katkıda bulunduklarına işaret ederek, "Amacımız kendi şekerini üreten Türkiye. Her yıl yatırımlarımızı artırarak çiftçilerimizi şeker pancarı konusunda teşvik ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi... Erzurum ve Erzincan'da pancar hasadı ve şeker üretim sezonu başladı - Son Dakika

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