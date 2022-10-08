Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programları çerçevesinde Oltu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Şubesi tarafından Efkan Ala Kültür Merkezi'nde program yapıldı.

Kaynak: AA

Konferans, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum gündem haberi... Oltu'da 'Peygamberimiz cami ve irşat' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

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