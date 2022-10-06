Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

Oltu Devlet Hastanesinde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, anne sütünün ve emzirmenin önemi anlatıldı.
Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit, Başhekim Uz. Dr. Köksal Sarıhan, hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Keskin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kemal Ayata, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Güç ile hastane personeli ve anneler katıldı.
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