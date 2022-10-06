Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit, Başhekim Uz. Dr. Köksal Sarıhan, hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Keskin , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kemal Ayata, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Güç ile hastane personeli ve anneler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde 'Emzirme Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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