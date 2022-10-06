Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

06.10.2022 17:02
Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

Edinilen Erzurum haberine göre Oltu Devlet Hastanesinde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Oltu Devlet Hastanesinde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, anne sütünün ve emzirmenin önemi anlatıldı.

Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit, Başhekim Uz. Dr. Köksal Sarıhan, hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Keskin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kemal Ayata, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Güç ile hastane personeli ve anneler katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde 'Emzirme Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum gündem haberi: Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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