Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı - Son Dakika
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Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

08.10.2022 15:44
Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum haberleri... Erzurum'da meydana gelen hortum yüzünden bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı, çatıları uçtu.

Erzurum'da meydana gelen hortum yüzünden bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı, çatıları uçtu.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hortuma dönüşmesiyle Acar, Adem ve Palan sokaklardaki bazı gecekondu ve ahırların çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkılıp hasar gördü.

Hortum yüzünden bir evin çatısının da bahçedeki ağaçta asılı kaldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören yapıların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bazı ev sahipleri de olası yağışlara karşı kendi imkanlarıyla çatılarını tamir etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa İpek, AA muhabirine, çok şiddetli hortumun meydana geldiğini anlatarak, "Aniden rüzgar geldi ve hortum ile siyah bulut çıktı. Evin ve kömürlüğün çatıları uçtu, Çocuklara bir şey olur diye çok korktuk ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Hasan Peker, yaşlı anne ve babasının kaldığı müstakil evin çatısının hortum sebebiyle uçup kullanılmayacak hale geldiğini belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Famile Akarsu, olay anında evin bahçesinde oturduğunu anlatarak, "Birden fırtına çıktı, hemen torunumu göğsüme alıp eve kaçtık, sonra baktım komşularımın evlerinin çatıları uçmuş, çatıları çevreden topladık. Komşularım zor durumda, Allah yardımcıları olsun. " diye konuştu.

Hortum anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı - Son Dakika

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