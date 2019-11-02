Erzurum güne kartpostallık kar manzarası ile başladı

Erzurum'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışını kaçıran vatandaşlar, güne kartpostallık manzara ile başladı. Kışa hazırlıksız olan vatandaşlar, arabalarına kış lastiği taktırabilmek için lastikçilerin kapısında kuyruk oldu.

Gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından, kara dönüşen yağış vatandaşların güne tedbirsiz uyanmalarına sebep oldu. Beyaza bürünen Erzurum, bir yandan kartpostallık manzaralara yer verirken diğer bir yanda ise vatandaşların kar ile mücadelesine sebep oldu.

LASTİKÇİLERİN YOĞUN KIŞ MESAİSİ

Arabalarına kış lastikleri takmak için erken olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaşık 10 santim kar ile karşı karşıya kalınca, soluğu lastikçilerin önünde aldı. Sabah 06: 00 saatlerinden itibaren mesaiye başlayan lastikçilerin önlerinde vatandaşlar kış lastiği taktırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

KAR TİMLERİ İŞ BAŞINDA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kar temizleme mesaisi başladı. Yollar ve kaldırımların ulaşıma açılması için yoğun çaba gösteren kar timi, öncelikle araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri temizledi.

Cumartesi günü için, hissedilir derecede soğuk hava değerlendirmesi yapan Meteoroloji, yapmış olduğu son değerlendirmelerde, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtti. Meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı, yağışlı geçeceği, gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde, Doğu Anadolu bölgesi genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenildiğini açıkladı.

HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 7 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının da 4 ila 7 derece azalacağının belirtildiği açıklamada, Güneyli yönlerden zaman zaman orta kuvvette rüzgar esmesi beklenildiği bildirildi. Son olarak, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sıcaklık -2 olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği açıklanmıştı.

(Ayşegül Gedik - Şahap Gürler/İHA)