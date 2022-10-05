1800'LÜ YILLARIN ERZURUM'UNUN DEV MAKETİNİ YAPTI

TARİHİ ve özgün eserler maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu (69), Erzurum'un 1800'lü yıllardaki maketini yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivinden bulduğu Erzurum şehir planı üzerine çalışan Hattatoğlu, yaklaşık 2,5 yılda dev minyatürü tamamladı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde dünyaya gelen Doğan Hattatoğlu, ilk ve ortaokuldan mezun olduktan sonra meslek lisesinin teknik ressamlık bölümünü bitirdi. Mimar olma hayalini babasının rahatsızlığı ve maddi imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremeyen Hattatoğlu, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak göreve başladı. İçindeki mimarlık aşkını az da olsa gidermek için maket yapmaya karar veren Hattatoğlu, ilk olarak Palandöken ilçesinde inşa edilecek Solakzade Camii'ne yardım toplanabilmesi için maketini yaptı. Cami maketiyle sanat hayatına başlayan Hattatoğlu, Erzurum'daki birçok tarihi yapıya eserlerinde yer verdi. Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'nın maketleriyle birlikte 90'a yakın eser yapan Hattatoğlu, 2007 yılında emekli olduktan sonra İstanbul'daki Miniatürk'ü gezdikten sonra çocuklarının ısrarı üzerine Erzurum'un maketlerini yapmaya başladı.

1800'LÜ YILLARIN ERZURUM'U

Birçok eser ve yerleşim biriminin bire bir maketlerini yapan Hattatoğlu, yaklaşık 3 yıl önce 1800'lü yıllardaki Erzurum'un maketini yapmaya karar verdi. Eserine başlamadan önce ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun o döneme ait yaptığı haritadan yola çıkan Hattatoğlu, kentin altyapı ve topoğrafisiyle ilgili Genelkurmay'dan izinle aldığı haritadan faydalandı. Genelkurmay'dan gelen haritaya göre eserinin alt kademe ve yer kodlamalarını yapan Hattatoğlu, daha sonra yatayda 1/4000 ve dikeyde ise 1/1000 ölçekte makete başladı. Yaklaşık 2,5 yıl kesintisiz çalışan Hattatoğlu, sonunda 1800'lü yıllardaki Erzurum'un maketini tamamladı. Erzurum'un 1800'lü yıllarını bugüne taşımak amacıyla yola çıktığını belirten Hattatoğlu, "Prof.Dr. Murat Küçükuğurlu'nun yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı haritadan yola çıktık. Maket için bize kentin altyapı ve topoğrafik haritasını bulmamız lazımdı. Bunu da dönemin valisi sayın Seyfettin Azizoğlu'nun destekleriyle Genelkurmay Başkanlığı'ndan temin ettik. Gönderilen haritayla maketin alt kademe ve kodlama çalışmasını hazırlayarak o dönem ki kenti inşa etmeye başladım. Tamamen ölçekli bir çalışma oldu. Çünkü yaptığınız işte ölçeğe dayanmazsanız gerçeği yansıtamazsınız. 2,5 sene süren uğraş sonunda 1800'lerdeki kentin maketini tamamladık. O dönemlerde Erzurum çok önemli bir şehir. Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya, İran büyükelçilikleri var. Amerikan, İngiliz hastaneleri de faaliyette. O kenti meraklılarına tanıtmak istedim" dedi. (DHA)