Erzurum haber: Deva Partili Cem Avşar, Erzurum'da Video Çekti: "Türkiye'nin Alevi Açılımı Gerçeği Burada, Alevi Köylerine Giden Yolda Asfaltın Kesilmesi" - Son Dakika
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Erzurum haber: Deva Partili Cem Avşar, Erzurum'da Video Çekti: "Türkiye'nin Alevi Açılımı Gerçeği Burada, Alevi Köylerine Giden Yolda Asfaltın Kesilmesi"

12.10.2022 12:23

Erzurum haberler... Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Erzurum ziyareti sırasında Alevi vatandaşların yaşadığı bir köyün yoluna asfalt atılmadığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin Alevi açılımı gerçeği burada. Alevi köylerine giden yolun başlangıcında asfaltın kesilmesi” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Erzurum ziyareti sırasında Alevi vatandaşların yaşadığı bir köyün yoluna asfalt atılmadığına dikkat çekerek, " Türkiye'nin Alevi açılımı gerçeği burada. Alevi köylerine giden yolun başlangıcında asfaltın kesilmesi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, parti programı için bugün Erzurum'a geldi. Avşar, bu ziyaretinde Alevi köylerine giden yolların toprak olmasına dikkat çekti. Çat ilçesi Kaplıca ve Hacıyusuf Bağ köylerine giden yolda duran Avşar, ilçeden köy sınırına kadar asfalt kaplama olan yolun köylere giden ayrımdan itibaren 5 kilometre boyunca asfaltsız, toprak haliyle bırakıldığını belirtti.

Alevi köylerine giden toprak yolun başlangıcında durarak bir video çeken Cem Avşar, şunları söyledi:

"Bugün Erzurum'un Çat ilçesinin Kaplıca ve Hacıyusuf Bağ köylerini ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz üç gün boyunca Erzurum'da devam edecek. Kaplıca Köyü Erzurum'un bir Alevi köyü. İlçeden gelen yol asfalt, köye giden yol birdenbire 5 kilometre boyunca toprak. Bütün seçimlerde asfalt sözü verilmiş olmasına rağmen toprak yolda köyüne gitmek zorunda kalıyor. 12 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'nin Alevi açılımı gerçeği burada. Alevi köylerine giden yolun başlangıcında asfaltın kesilmesi."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haber: Deva Partili Cem Avşar, Erzurum'da Video Çekti: 'Türkiye'nin Alevi Açılımı Gerçeği Burada, Alevi Köylerine Giden Yolda Asfaltın Kesilmesi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum haber: Deva Partili Cem Avşar, Erzurum'da Video Çekti: "Türkiye'nin Alevi Açılımı Gerçeği Burada, Alevi Köylerine Giden Yolda Asfaltın Kesilmesi" - Son Dakika
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