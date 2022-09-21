EMRE OLUR TUTUKLANDI

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçen pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emiyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na sevk edildi.

Sedat Peker 'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye 'ye getirilen Emre Olur , sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sedat Peker, Emre Olur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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