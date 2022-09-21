EMRE OLUR TUTUKLANDI - Son Dakika
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EMRE OLUR TUTUKLANDI

21.09.2022 13:22

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçen pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emiyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OLUR TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Olur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Emre Olur, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Sedat Peker, Emre Olur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMRE OLUR TUTUKLANDI - Son Dakika

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