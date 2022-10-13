Aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2022 09:32

Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Operasyon kapsamında, İran'dan yurda giren bir otomobil, Erzurum- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Aramalarda, aracın içindeki plastik şişe ve silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Afsaneh S. ve Afshın A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Erzurum haberi! Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek Erzurum haberi! Erzurum'da bu yıl 27 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek İran'da 1862 mahkuma af veya ceza indirimi İran'da 1862 mahkuma af veya ceza indirimi Vali'ye makamında 'Huma Kuşu' türküsü Vali'ye makamında 'Huma Kuşu' türküsü
Kaynak: AA

Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement