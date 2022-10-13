İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Kaynak: AA

Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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