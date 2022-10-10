Erzurum haber... Palandöken'in zirvesi beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum haber... Palandöken'in zirvesi beyaza büründü

10.10.2022 10:26

Erzurum gündem haberi: Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

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Erzurum gündem: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü Erzurum gündem: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü Deniz yeniden başkan seçildi Deniz yeniden başkan seçildi
Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haber... Palandöken'in zirvesi beyaza büründü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum haber... Palandöken'in zirvesi beyaza büründü - Son Dakika
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