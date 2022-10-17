Erzurum haberi | Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzurum haberi | Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2022 09:50
Erzurum haberi | Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum gündem haberi: Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kent merkezindeki çevre yolunda şüphelendikleri bir aracı durduran ekiplerce, 3'ü çocuk 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, bölgede yapılan tarama çalışmaları esnasında da dağlık arazide 3'ü çocuk 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü Metehan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum haberi | Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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