Ekipler, bölgede yapılan tarama çalışmaları esnasında da dağlık arazide 3'ü çocuk 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Erzurum, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum haberi | Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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