Denemesi yapılan "Danelik Mısır" çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika
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Denemesi yapılan "Danelik Mısır" çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak

19.10.2022 13:46

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesinde çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı sağlanması amacıyla ilk kez ekilen danelik mısırın hasadı yapıldı.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesinde çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı sağlanması amacıyla ilk kez ekilen danelik mısırın hasadı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yaz aylarının kısa ve bazı ürünlerin yetişmesinde yeterli zamanın kısıtlı olduğu kentte, çiftçilere alternatif gelir kaynağı sunabilmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda harekete geçen merkez, kentte daha önce denenen ancak başarılı olunamayan danelik mısır üretimine yöneldi.

Kentte 150 dönüm arazi üzerinde hasadı yapılan danelik mısırda, yeterli olan taneler seneye tohum olarak kullanılacak, geriye kalan taneler ise fabrikaya gönderilecek.

Uygulamada yeterli verim alınması halinde danelik mısırın, bölge çiftçisine yeni bir üretim alanı olması hedefleniyor.

"Yüksek gelir sağlayacak ürünleri denemeye çalışıyoruz"

Merkez Müdür Prof. Dr. Adem Aksoy, gazetecilere, Erzurum'da tarım süresinin kısa olduğunu söyledi.

Bölgedeki çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunabilmek amacıyla ürün çeşitlendirmesine gittiklerini bildiren Aksoy, "Bu bölgede 90 günlük vejetasyon süresi içerisinde yetişebilen alternatif ve yüksek gelir sağlayacak ürünleri denemeye çalışıyoruz. Bu yıl da bu denemelerimizin bir tanesini danelik mısır olarak yapıyoruz." dedi.

Aksoy, merkez haricinde Hasankale ve Horasan ilçelerinde danelik mısırın uygulandığını ancak başarılı olunamadığını belirtti.

"Orada çiftçilerimizin kullandığı çeşitlerin hatalı olduklarını görünce biz FAO400 dediğimiz 105 gün içerisinde yetişen dane mısır çeşidinin uygulamasına başladık ve hasadını şu anda yapmaktayız." diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Tahminen dekara 800 kilogram ile bir ton civarın mısır almayı planlıyoruz. Mısır, insan gıdası, hayvan yemi ve endüstride kullanılan önemli bir bitki. Mısır, ülkemize buğday ve arpadan sonra en fazla ekim alan bulan bitkilerden bir tanesi. 2021 TÜİK verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 6 milyon 750 bin ton mısır üretimi yapıldığını görüyoruz fakat 9 milyon ton civarında bir kullanım var. Yıllar içerisinde baktığımızda mısırda sürekli açık verdiğimiz ortada. Bu anlamda mısırdaki bu açığı bir nebzede olsun kapatmak anlamında ve bölge çiftçimize katkı sağlamak amacıyla Erzurum merkezde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı. Bu uygulama başarılı olursa bir yıl daha deneme yapacağız, sonuçları çiftçimizle paylaşacağız. Buradan elde ettiğimiz dane mısırları çiftçilerimize uygun fiyatla dağıtmayı planlıyoruz."

"Mısırda ciddi anlamda dış ticaret açığı var

Bu uygulamada özel sektörle iş birliği yaptıklarını aktaran Aksoy, Türkiye'de son 5-6 yılda mısır üretiminde ciddi bir artış olmadığını kaydetti.

Aksoy, Adana, Konya, Eskişehir, Bursa ve Karaman'da mısırın birinci olarak yetiştirildiğini bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şanlıurfa ve Mardin ise mısırı ikinci ürün olarak yetiştirmekte fakat son yıllarda mısırın rakibi olan, mısırla aynı zamanda yetiştirilen pamuğa verilen desteklerden dolayı Güneydoğu Anadolu çiftçisi yeteri kadar mısırın üretimine önem vermemekte. Bu da ciddi anlamda dış ticaret açığını meydana getirmekte. Eğer bu uygulama bu bölgede başarılı olursa bu sayede hem bölge çiftçisine alternatif bir gelir kaynağı sunmuş olacağız hem de dış ticaret açığını bir nebze de olsa kapatmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz ürün olarak bölge çiftçisine kazandırırız."

Kaynak: AA
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Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Erzurum, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denemesi yapılan 'Danelik Mısır' çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denemesi yapılan "Danelik Mısır" çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika
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