Erzurum haberi! Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu - Son Dakika
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Erzurum haberi! Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu

18.10.2022 15:39
Erzurum haberi! Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu

Erzurum haber... Erzurum'da park ve bahçeler, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Erzurum'da park ve bahçeler, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden olan Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesine ait Botanik Park'ta, farklı tür ağaç, çalı ve çiçeklerden oluşan 150 bitki çeşidi bulunuyor.

Gölet, ahşap köprü, pergola, kameriye, hayvanat bahçesi ve taşlı yolların da yer aldığı park, 350 dönümlük alanıyla sonbaharda vatandaşların gezinti yapıp vakit geçirdiği mekanların başında geliyor.

Şu sıralar sarı, kırmızı, mor ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlarla ayrı bir güzellik sunan park, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Şehirdeki diğer park ve bahçelerin yanı sıra Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ağaçlar da sararan yapraklarıyla ayrı güzellik sunuyor.

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haberi! Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum haberi! Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu - Son Dakika
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