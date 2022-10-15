Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor

15.10.2022 15:04

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Erzurum'da yağmur etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da yağmur etkili oldu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Sağanak yağmur araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüşler yaşanacağını belirttiler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

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