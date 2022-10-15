Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

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