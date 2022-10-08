Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi - Son Dakika
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Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi

08.10.2022 17:34

Erzurum yerel gündem haberine göre Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış törenine katılmasının engellendiğini açıkladı. Şahin, etkinlik alanında Erzurum Valisi Okay Memiş’e; “Bu ülkede başbakanlık yapmış bir insana yoldan çevirmek ne devlet adabına yakışır. İstanbul’da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Erzurumlular sizin adınıza utanmak zorunda değiller. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun” tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış törenine katılmasının engellendiğini açıkladı. Şahin, etkinlik alanında Erzurum Valisi Okay Memiş'e; "Bu ülkede başbakanlık yapmış bir insana yoldan çevirmek ne devlet adabına yakışır. İstanbul'da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Erzurumlular sizin adınıza utanmak zorunda değiller. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, İstanbul Maltepe Meydanı'nda düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri açılış törenine katılmasının engellendiğini açıkladı.

"ERZURUMLULAR SİZİN ADINIZA UTANMAK ZORUNDA DEĞİLLER"

İsa Mesih Şahin, alanda Erzurum Valisi Okay Memiş ile olan diyalogunu gösteren videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Şahin, şunları söyledi:

"Sayın Valim. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir insana yoldan çevirmek ne devlet adabına yakışır. Ben Belma hanımla siyaset yaptım. İstanbul'da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Erzurumlular sizin adınıza utanmak zorunda değiller. Bu yapılanı kınıyorum. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun."

Şahin paylaşımında; "Ahmet Davutoğlu'nun programa gelmesini iktidar gücüyle engellediniz ama 'Erzurumluların gönlüne girmesini' nasıl engelleyeceksiniz. Erzurumlu hemşerilerimiz sizin adınıza utanmak zorunda değil" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi - Son Dakika
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