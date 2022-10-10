Erzurum'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gece hava sıcaklığının düştüğü kent merkezindeki yağış, Palandöken'de kar olarak gerçekleşti. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Palandöken'de mevsimin ikinci karı yağdı. 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi, karla kaplandı. Doğaseverler, Palandöken'e çıkarak manzarayı izledi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü - Son Dakika

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