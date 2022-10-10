Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü

10.10.2022 10:44
Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü

Erzurum haberleri: DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı.

DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği, 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi, tamamen beyaza büründü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gece hava sıcaklığının düştüğü kent merkezindeki yağış, Palandöken'de kar olarak gerçekleşti. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Palandöken'de mevsimin ikinci karı yağdı. 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi, karla kaplandı. Doğaseverler, Palandöken'e çıkarak manzarayı izledi.

Dün şiddetli yağmur yağdığını belirten Enes Çiğdem, "Bugün 10 Ekim 2022. Dün gece çok şiddetli bir yağmur vardı. Palandöken'e kar yağmıştır diyerek görmeye geldik. Bulutlar zirveyi kapatmış. Kış sezonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene Palandöken'de bol bol kayacağız" dedi. Palandöken'e mevsimin ilk karı ise 24 Eylül'de yağmıştı.

YORUMLAR
500
Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü Erzurum gündem haberi... Erzurum'da yüksek kesimler beyaza büründü Erzurum haberleri... Yüzme milli takımı dünya şampiyonalarına Erzurum'da hazırlanıyor Erzurum haberleri... Yüzme milli takımı dünya şampiyonalarına Erzurum'da hazırlanıyor PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İKİNCİ KARI DÜŞTÜ
Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
10:57 Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi
10:52 Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor
10:48 Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak
10:43 Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti
10:23 Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement