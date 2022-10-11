Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "su" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "su" açıklaması Açıklaması

11.10.2022 15:24
Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "su" açıklaması Açıklaması

Erzurum haber... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un yurtta en ucuz suyu kullanan illerden olduğunu bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un yurtta en ucuz suyu kullanan illerden olduğunu bildirdi.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, halkın hizmetkarı olduklarını anlattı.

Kenti marka şehre dönüştürmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Sekmen, Erzurum'un su kaynaklarına da sahip çıktıklarını dile getirdi.

Sekmen, Erzurum'da su fiyatlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki ilimizde su kaynaklarını koruyup altyapımızı güçlendirdiysek, nasıl ki tarihi çeşmelerimizi koruyarak ecdat yadigarına sahip çıktıysak, su kullanımında da Türkiye'deki büyükşehirler arasında en ucuz suyu hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Erzurum, Türkiye'de en ucuz suyun kullanıldığı illerden birisi."

Suyun içme suyu standartlarına uygun olduğuna da vurgu yapan Sekmen, " Dünya'daki içme suyu standartlarına uygun, en yüksek kaliteyi barındıran hatta ambalajlanarak piyasaya sürülen birçok sudan bile mineral açısından daha zengin olan Erzurum suyunu şehrimize, en ekonomik koşullarda sunmanın kıvancını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 'su' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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