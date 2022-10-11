Erzurum haberleri | Erzurum'da Dilara'nın sır ölümü (3)

Erzurum'da, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Dilara Köç'ün, inşaatın önünde ölü bulunmasının ardından 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Fatmanur Eğilmez (23), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.C., B.Ö. ve A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.

İNTİHAR ETMİŞ

Öte yandan Dilara Köç'ün işten ayrıldığı restoranda sorumlu müdür olan, evli A.K. (31) ile Çağla Fatmanur Eğilmez arasında ilişki olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma sonucu 2 ay önce Eğilmez ile mekanda oturan A.K.'nin fotoğrafının, eşine gönderildiği belirlendi. A.K. ile Eğilmez'in, fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara Köç'le tartıştığı belirtildi. Yaşananlar üzerine Dilara Köç'ün, iş yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olay günü Ş.C. ile Dilara Köç'ün kaldığı, eski iş yerinden arkadaşının evine giden Eğilmez'in, kapı önünde bir süre tartıştıkları belirtildi. Buradan ayrılan Eğilmez'in telefonda tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara'nın, ağlayarak Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp, atlayarak yaşamına son verdiği belirlendi.