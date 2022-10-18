Dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
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Dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

18.10.2022 16:46

Erzurum'da, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 17 kişiye para cezası kesildi.

Erzurum'da, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 17 kişiye para cezası kesildi.

DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2. ve 3. grup kuşlar ve 1. grup memeli hayvanların av sezonunun açılmasıyla Jandarma HAYDİ timi ve fahri av müfettişleriyle, sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15,16,17 ekim tarihlerinde kentte dron destekli denetim yapan ekipler, Merkezi Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı davranan 17 avcıyı tespit etti.

Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere ekiplerce işlem yapılarak para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
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