Erzurum haberleri... Erzurum'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yarbay beraat etti

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yarbayın beraatine karar verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve Aziziye Garnizon Komutanı görevindeyken açığa alınan yarbay sanık Ö.D. ile avukatı Özkan Erduman katıldı. Tanıklar A.B. ile M.A. ise duruşmaya bulundukları başka kentlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tanıklar A.B. ile M.A, beyanlarında, sanık Ö.D'yi askerlik yaptıkları dönemde bölük komutanları olduğu için tanıdıklarını, görev için birlik dışına çıktıklarında iletişim kurmak için Ö.D'yi sabit telefonlar ya da ankesör üzerinden aradıklarını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ö.D'nin farklı iki tarihte ankesörlü sabit hattan ardışık ve sabit hat hizmeti ile kullanılan TKART ile de arandığının tespit edildiğini, sanığın örgütün askeri mahrem hiyerarşisi içerisinde bulunduğunu ve üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ö.D, savunmasında, her ardışık arananın FETÖ iltisaklı olmayacağını ve ardışık aramaların hayatın olağan akışı içerisinde olan aramalardan olduğunu söyledi.

Dışarıya çıkan askerlerin kendisine bilgi vermesini istediğini aktaran Ö.D, "Disiplinli bir komutan olduğum için dışarıya çıkan askerlerin başına en ufak bir sıkıntı gelmemesini arzuladığımdan dışarıya çıktıklarında aramalarını mutlaka isterdim. Tüm dosya kapsamı dikkate alındığında FETÖ ile irtibatım olmadığı anlaşılacağından beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Avukat Erduman ise hakkında soruşturma yürütülmeyen ve görevi başındaki tanık Z.Ç'nin ifadelerinin müvekkilinin beyanlarını desteklediğini aktararak, müvekkilinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ö.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama neticesinde üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın beraatine hükmetti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ö.D'nin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesör hatlar üzerinden görüşme yaptığı, ankesör ile ilgili HTS raporu incelendiğinde askeri personeller ile ardışık arandığı, örgütün mahrem yapılanması içerisinde askeri mahrem hiyerarşisi içerisinde bulunduğu anlaşıldığından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.