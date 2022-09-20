Erzurum haberleri: Erzurum'da kereste fabrikası yangını, 5,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum haberleri: Erzurum'da kereste fabrikası yangını, 5,5 saatte söndürüldü

20.09.2022 10:50
Erzurum haberleri: Erzurum'da kereste fabrikası yangını, 5,5 saatte söndürüldü

Gelen Erzurum haberlerine göre ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kereste fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kereste fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Oltu- Narman yolunun 3'üncü kilometresindeki Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'ya ait, orman ürünleri ve kereste fabrikasında, saat 02.30 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Polis, sağlık ve Aras EDAŞ ekiplerinin de destek verdiği, 5,5 saat süren çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: DHA

Baki Karaca, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum haberleri: Erzurum'da kereste fabrikası yangını, 5,5 saatte söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum haberleri: Erzurum'da kereste fabrikası yangını, 5,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement