Yavuz Selim Caddesinde, iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden zabıta ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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