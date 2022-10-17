Son Dakika | Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

17.10.2022 15:37

Son dakika 3. sayfa haberi: Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü Erzurum'un Horasan ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Selim Caddesinde, iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden zabıta ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Horasan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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