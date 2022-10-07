Cami İmamı İbrahim Arslantürk, Mevlit Kandili'nin önemini ifade eden konuşma yaparak, bu gecenin insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Başta tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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