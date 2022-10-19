Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, törende yaptığı konuşmada, muhtar evinin oldukça nitelikli olacağını belirterek, "Burası özellikle merkez mahalle muhtarlarının günlük rutin işlerini yürütürken faydalanacağı bir bina olacak. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Yurttaki 81 ile yapılacak 100 muhtar evinin toplu temel atma programı nedeniyle, Oltu ilçesinde inşa edilecek muhtar evinin yapılacağı alanda da tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum haberleri... Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı - Son Dakika

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