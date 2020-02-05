Erzurum halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi 1 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi 1 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Erzurum halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi 1 ölü, 22 yaralı

7 saat önce

Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralıERZURUM'da, buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, devrilerek yan yattı.

Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

ERZURUM'da, buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzurum- Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde meydana geldi. Horasan ilçesinden Erzurum'a yolcu taşıyan R.T.'nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Süleyman Boyacı (28) yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi 1 ölü, 22 yaralı

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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