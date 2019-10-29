Son Dakika Haberleri: Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi
Son Dakika Güncel Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi

Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi

11 dakika önce

Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söylediErzurum'da halk ozanları sazlarını 'Cumhuriyet Bayramı' için çaldı.

Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söyledi

Erzurum'da halk ozanları sazlarını 'Cumhuriyet Bayramı' için çaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Cumhuriyet konulu deyişlerini seslendiren ozanlar, Türk Milleti'nin bayramını kutladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 'Aşıkların Dilinden Cumhuriyet' konulu bir program düzenledi. İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi'nde 7 halk ozanının sahne aldığı konseri Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile çok sayıda vatandaş izledi. İhsan Yavuzer ve İhsan Şenocak'ın Cumhuriyet konulu türkülerini seslendirmelerinden sonra programa katılan aşıklar, deyişlerini okudu. Aşıklar, programın ilerleyen bölümlerinde cumhuriyet temalı atışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca türkülerini okuyan aşıklar, Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video: İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde
İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça: Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Diyanet İşleri Başkanlığı: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 10:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]