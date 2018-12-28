Erzurum Halkına "Güven" Verdiler

Erzurum
'da Güven Timleri
ekiplerinin son bir yılda yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 1356 kişi ile çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği görevlilerince, 2018 yılı içerisinde çok sayıda suçun aydınlatıldığı, suçluların da yakalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Halkımızın huzur ve güvenliği için yapılan arama, kontrol ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 138 mermi, 25 adet kurusıkı silah ve bu silaha ait mermi ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 705 bıçak, bir kilo 180 gram kokain, 8 kilo 100 gram esrar, 1385 ecstasy hap, 68 gram bonzai, 83 gram metamfetamin ve 18 gram eroin ile 7200 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir"
Açıklamada, güven timlerinin yaptıkları çalışmalarda ayrıca 30 ayrı hırsızlık konusunun şüphelisi 44 kişinin de yakalandığı kaydedilerek, "Bu çalışmalar dışında çeşitli suçlardan aranan 1356 kişi yakalanmıştır. Ayrıca yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 1364 düzensiz göçmene de işlem yapılmıştır" ifadesine yer verildi.