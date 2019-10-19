Son Dakika Haberleri: Erzurum harekata katılan mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş
Son Dakika Güncel Erzurum harekata katılan mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

Erzurum harekata katılan mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

2 saat önce

Harekata katılan Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraşErzurum'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yakınları ile şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.

Harekata katılan Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

Erzurum'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yakınları ile şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki erkek kuaföründe örnek bir kampanyaya imza atıldı. Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, işlettikleri kuaförün camına, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerine ve şehit ailelerine kuaförlük hizmetleri ücretsiz' yazılı pankart astı. Gürbüz ve Teper, herkesi imkanı ölçüsünde harekata destek olmaya çağırdı.

Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan Mehmetçik ile gurur duyduklarını belirten Tolga Gürbüz, Askerlerimiz bizim için canını hiçe sayıyor. Onlara borcumuz var. Her şehit haberi bizi çok etkiliyor. Ortağım Ferit Teper ile işlettiğimiz erkek kuaför dükkanında böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan lütfen duyuru yapsın. Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmiş olsa da orada görev alan askerlerimizin yakınları iş yerimize gelirse bizi memnun etmiş olurlar diye konuştu.

Tolga Gürbüz ile Ferit Teper iş yerlerine astıkları pankartın önünde asker selamı verdi.

Erzurum harekata katılan mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

Barış Pınarı Harekatı, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu
Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:19:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum harekata katılan mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]