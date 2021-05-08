Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir - Son Dakika

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

08.05.2021 09:27
Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir, System.String[]

Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi.

Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Nisan dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak - Nisan döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttı.

4 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Nisan ayları toplamında 230 bin 613 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 228 bin 872 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Bir önceki yıla göre havalimanından yararlanan yolcu sayısı yüzde 27 oranında artış kaydetti

4 Aylık Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2021 yılının Ocak - Nisan döneminde bin 585 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11'i dış hat, bin 574'ü de iç hat üzerinden kaydedildi. Erzurum hava limanından kaydedilen ticari uçak sefer sayısı 2020'ye göre yüzde 42'lik artış gösterdi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 31'lik düşüş görüldü

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 2 bin 53, dış hatlarda 35 ton olmak üzere toplam 2 bin 88 ton yük taşındı. 2020 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından bin 617 ton iç hat, 38 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan bin 655 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir - Son Dakika Ekonomi


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