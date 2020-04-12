Erzurum havadan görüntülendi (1) - Son Dakika

Erzurum havadan görüntülendi (1)
6 saat önce
Erzurum merkezden sabah görüntüsü 2- Tarihi yerlerden görüntü 3- Gece görüntüleri Erzurum sokağa çıkma yasağının ardından gündüz ve gece drone ile görüntülendi.
Erzurum merkezden sabah görüntüsü
2- Tarihi yerlerden görüntü
3- Gece görüntüleri Erzurum sokağa çıkma yasağının ardından gündüz ve gece drone ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:50 Kaynak: AA
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