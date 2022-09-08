Erzurum Havalimanı'nda deprem tatbikatı - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı'nda deprem tatbikatı

08.09.2022 13:00
Erzurum Havalimanı'nda deprem tatbikatı

ERZURUM Havalimanı'nda AFAD koordinasyonunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ERZURUM Havalimanı'nda AFAD koordinasyonunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, senaryo gereği depremde yaralananlara ve sonrasında çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Erzurum'da AFAD koordinasyonunda, 2022 Afet Tatbikat yılı kapsamında 'Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikat noktalarından biri de Erzurum Havalimanı oldu. Konu su, 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu olarak belirlenen tatbikat saat 09.30'da başladı. AFAD, Sağlık, Hava Meydan Komutanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi personelinin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Çalan sirenle koltukların yanına çöken yolcular, tehlikenin geçmesi ile koşarak havalimanını terk etti. İçeri giren itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri 2 yaralıyı enkaz altından çıkararak sedye ile havalimanı önündeki toplanma merkezine götürdü. Yaralılar burada acil durumlarına göre renkli bölümlere yerleştirildikten sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın ise görevliler tarafından yangın tüpü ve su ile müdahale edilerek söndürüldü.

Devlet Hava Limanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül, başarılı geçen tatbikat sonrası yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür ederek, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Acil Durum Kapsamı adı altında tüm kurum ve kuruluşlarla deprem tatbikatı yaptık. İnşallah sadece tatbikatta kalmasını diliyoruz. Tatbikata 200'e yakın bir katılım oldu. Tatbikatın amacı farkındalık oluşturmak. Zaten Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu herkes tarafından bilinmekte. Bunun farkındalığını oluşturup güzel bir eğitimle personelimizi bilinçlendirdik" diye konuştu.

Tatbikat sonrası tüm katılımcılar Erzurum Havalimanı yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum Havalimanı'nda deprem tatbikatı - Son Dakika

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