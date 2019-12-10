Son Dakika Haberleri: Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme
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Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme

6 saat önce

Erzurum Havalimanı'nda son günlerde ki yoğun sis nedeniyle sıkça yaşanan uçuş iptallerine çözüm amacıyla uçak saatlerine yeni düzenleme getirildi.

Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme, System.String[]

Erzurum Havalimanı'nda son günlerde ki yoğun sis nedeniyle sıkça yaşanan uçuş iptallerine çözüm amacıyla uçak saatlerine yeni düzenleme getirildi. Uçuşlar kış döneminde sisin az olabileceği tahmin edilen 10.55 ve 18.00 saatleri arasında yapılacak.


Kar yağışı ve sisli havanın etkili olmasıyla birlikte Erzurum'un havayolu ulaşımında yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için alternatif çalışmalar sürdürülüyor.


Erzurum Havalimanında kurulması planlanan CAT3 sisteminin ve yapılan pist bakım onarım işinin tamamlanmaması üzerine uçuşların saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.


Edinilen bilgiye göre kış sezonu boyunca diğer illerden Erzurum'a yapılacak olan seferler ve Erzurum'dan diğer illere yapılacak olan seferler sisin az olması beklenen 10.55 ve 18.00 saatleri arasında yapılacak. - ERZURUM

Erzurum Havaalanı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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