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Erzurum Haziran ayı sektörel en'leri açıklandı - Son Dakika

Erzurum Haziran ayı sektörel en'leri açıklandı

17.07.2021 09:47
Erzurum Haziran ayı sektörel en'leri açıklandı, System.String[]

TİM Erzurum Ocak-Haziran dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarını paylaştı.

TİM Erzurum Ocak-Haziran dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da bu yılın Haziran ayında 14, Ocak-Haziran ayları arasında ise 16 sektör ihracat gerçekleştirdi. 6 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 6 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

Haziran Ayı Erzurum Verileri

Erzurum'dan Haziran 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör Madencilik Ürünleri, otomotiv endüstrisi ve Çimento sektörleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 6 sektör Madencilik, Çimento, Kimya, Hububat, Demircilik ve Otomotiv endüstrisi olarak sıralandı.

6 Aylık Erzurum Verileri

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum'dan yılın ilk yarısında ilk 5'te yer alan sektörlerin ihracat payı madencilik sektörü payı yüzde 25,98, çimento sektöründe yüzde 24,32, kimyevi maddeler sektörü payı yüzde 14,43, Hububat sektörü payı yüzde 14,18, demir ve demirdışı metaller sektörü payı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

6 Sektör İhracatında Artış

Yılın Ocak - Haziran arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş yaşandı. Deri ve deri mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik ürünleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri ihracat artışı kaydeden sektörler olarak belirlendi

Artış Oranları

TİM verilerinde, bir yıllık süreç bazında ihracat değeri artış oranı tekstilde yüzde 145,7, deri ve deri mamullerinde yüzde 6107, çimento sektöründe yüzde 216,1, madencilik ürünlerinde yüzde 64,8, Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 33.6, hububat, bakliyat ve ürünlerinde ise yüzde 1366 olarak değerlendirildi.

Düşüş Kaydeden Sektörler

6 aylık süreçte, bir önceki yıla göre ihracat değeri düşüşünün en yüksek oranda kaydedildiği sektör meyve sebze sektörü oldu. Kimya, Makine, Çelik, otomotiv, Diğer sanayi, İklimlendirme, elektrik - elektronik, demir ve demir dışı metaller, halıcılık ve hazır giyim sektörleri önceki yıla göre ihracat değerinin azaldığı sektörler olarak kaydedildi.

Dönemsel Düşüş Oranları

Dönemsel kayıtta ihracat değeri düşüş oranı meyve ve sebze sektöründe yüzde 100, halı sektöründe yüzde 94.9, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 9.1, iklimlendirme sanayisinde yüzde 67,1, otomotiv endüstrisinde yüzde 61,0, makine ve aksamlarında yüzde 25,9, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 15,2, çelikte yüzde 43,5, diğer sanayi ürünlerinde yüzde 82.9, hazır giyimde yüzde 61.5, demircilik sektöründe ise yüzde 15.7 olarak belirlendi.

Haziran'da Öne Çıkan Sektörler

Erzurum'da haziran ayında ihracat değerleriyle öne çıkan sektörler 813.6 bin dolarla Madencilik, 586.8 bin dolarla otomotiv, 443.3 bin dolarla çimento, 354.3 bin dolarla hububat, 348.3 bin dolarlık ihracatla kimya, 59.3 bin dolarla elektrik ve elektronik, 55.3 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü oldu.

Ocak - Haziran Dönemi İhracat Değerleri

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Haziran ayları kapsamında 16 sektör ihracat yaptı. Dönemde Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü 3,9 milyon dolar, madencilik ürünleri sektörü 4,2 milyon dolar, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 2,3 milyon, Hububat 2,3 milyon dolar, demir sektörü 1.1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 1,0 milyon dolar, makina ve aksamları sektörü 616,5 bin, çelik sektörü 135,5 bin, mobilya sektörü 144,9 bin, iklimlendirme sektörü 130,9 bin, hazırgiyim sektörü 33,8 bin, tekstil sektörü 25,0 bin, deri sektörü 73,9 bin, elektrik ve elektronik sektörü 84,2 bin, halı sektörü 1,7 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. - ERZURUM

Erzurum Haziran ayı sektörel en'leri açıklandı

Erzurum, Haziran, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Haziran ayı sektörel en'leri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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