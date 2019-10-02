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Erzurum Hınıs Başköy Barajında çalışmalar devam ediyor...

22 dakika önce

Devlet Su İşleri tarafından Erzurum'da yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum Hınıs Başköy Barajında çalışmalar devam ediyor..., System.String[]

Devlet Su İşleri tarafından Erzurum'da yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


Bu kapsamda Erzurum Hınıs Başköy Barajında çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve baraj inşaatında yüzde 94 fiziksel gerçekleşme sağlandığını açıklayan DSİ yetkilileri, Çalışmaları devam eden Hınıs Başköy Barajının tamamlanması ile 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlanacağını belirtti.


Bölge insanına ek gelir sağlanacak


Temelden 101 metre yüksekliğine sahip olan Hınıs Başköy Barajının 166 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten yetkililer, "Başköy Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 123 milyon 210 bin TL net gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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