Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

6 saat önce

Erzurum-Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı, System.String[]

Erzurum- Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Erzurum ile Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği karayolunda ekipler çalışma başlattı.


Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ve Erzurum'un Horasan ilçesi çıkışında ki karayolunda her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor. - ERZURUM

Horasan, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:16 Kaynak: İHA
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