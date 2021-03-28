Erzurum Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak güven tazeledi - Son Dakika

Erzurum Horasanlılar dernek binasında Covid 19 tedbirlerine uygun bir şekilde bugün gerçekleştirilen genel kurul seçiminde divana tek liste olarak giren Abuzer Çolak yeniden başkan seçildi.

20 bin Horasanlının yaşadığı Erzurumda, Horasanlılar Derneği Covid 19 tedbirlerine uygun bir şekilde dernek binasında bir araya gelerek genel kurul seçimlerini gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin en önemlisi olan Dernek binası için arsa alımı ve inşaatının ele alındığı toplantıda, Başkan Çolak dernek arsasının alımında verilen destekleri ve destekçileri gündeme getirerek teşekkürlerini sundu. Başkan Çolak, konuşmasında "Bu dernek binası Horasanlı hemşehrilerimizin en büyük beklentisiydi. Bizler yönetim olarak bu beklentiyi karşılıksız bırakmayarak, bize inananlarında desteği ile arsamızı aldık ve çok yakında inşaatımıza başlayacağız" dedi.

Covid salgını sebebi ile dernek faaliyetlerinde yavaşlama olsada, salgın sonrasında gerek kadın kolları gerekse de gençlik kolları yapılanmalarının da hızla devam edeceğini ifade etti.

Başkan Çolak sözlerine şöyle devam etti : "Biz Erzurum'daki Horasanlılar olarak şehrimizde büyük bir çoğunluğuz ve tamamen kendi imkan ve destekçilerimizle bu yatırımı yapabilmenin gururunu yaşıyoruz Bugün Erzurum'da 20 binin üzerinde Horasanlı, ülke genelinde ise 160 binin üzerinde Horasanlı var. Bu zamana kadar birçok hemşehrimizin bize maddi, manevi desteği oldu. Tüm Horasanlılardan bu birlikteliğimize destek bekliyoruz. Biliyoruz ki biz birlikte güçlü oluruz ve başarırız. Bu vesileyle bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen il dışı ve ilimizdeki tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Yönetim Kurulu Üyeleri Şöyle;

Abuzer Çolak

Kadir Cengiz

Selahattin Turan

Süleyman Kara

Fuat Önal

Azamet Üst

İ. Hakkı Aksakallı

Denetim Kurulu Üyeleri Şöyle;

Salih Irmak

Yaşar Kahraman

Oktay Aydemir - ERZURUM