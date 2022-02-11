Üye Girişi
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

11.02.2022 10:44
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 738 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 738 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 474 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır'da 24, Kars'ta 11, Ağrı'da 87 ve Erzincan'da ise 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

YORUMLAR
500

Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement