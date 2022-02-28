28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika

Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığında, 28 Şubat "postmodern darbe"nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Kilis Milletvekili Reşit Bingöl, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Öz, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın ülkede unutulmayacak yaralar açtığını söyledi.

28 Şubat'ta MGK'de alınan kararlarla Türkiye'nin çok büyük sıkıntıya girdiğini anlatan Öz, "O tarihten sonra Türkiye bir daha belini doğrultamadı, devlet 2001 kriziyle karşılaşarak resmen iflas etti. Bunun en büyük sebebi 1997'deki bu 28 Şubat sürecinde alınan kararlardı. 'Yeşil sermaye', 'imam hatip', 'başörtülü kızlar' dendi ve toplumun neredeyse yüzde 80'ine yakını bir şekilde hırpaladı." diye konuştu.

Öz, 28 Şubat'ın mağduru ve kahramanı Necmettin Erbakan'ın dün ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Necmettin Hoca hayatı boyunca Türkiye kalkınsın, kendi parasıyla alışveriş yapsın, ayakları üzerinde dursun, silah sanayisini geliştirsin, Türkiye'de Müslümanlar, muhafazakar aileler ve insanlar siyaset yapsın diye uğraştı ama Batı emperyalizmi yerli iş birlikçileriyle bir olup onu 28 Şubat'ta onu toplumun gözünden düşürmek ve iktidardan uzaklaştırmak için büyük gayret sarf etti. Aslında 28 Şubat sürecinin en önemli sebebi; Necmettin Erbakan'ın ilk defa Türk parasıyla yabancı ülkeler arasında alışveriş yapmayı ve denk bütçeyi getirmesiydi, diğerleri tali sebeplerdi."

Öz, konuşmasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından 28 Şubat ile ilgili hazırlanan bildiriyi okudu.